Großer Kuchenverkauf am Sonnabend im Mooriz

Resse. Vier Jahre lang „Backen“ bis dann endlich der Arzt kommt?! Von 1994 bis 1998 war die Ortschaft Resse ohne Arzt. Vier lange Jahre mussten die Resser auf eine Ärztin warten. Von 1998 bis 2008 wurden sie wieder vor Ort hausärztlich versorgt. Von 2008 bis 2018 errichteten danach Bissendorfer Ärzte eine Zweitpraxis mit abgespeckten Praxiszeiten, wollen dies aber in Zukunft nur noch von Bissendorf aus tun. Die Resser Bürger fühlen sich verwaist und träumen davon wieder einen Hausarzt zu finden, der sich ganz auf ihren Ort und ihre Belange einlässt.Beim Träumen darf es nicht bleiben. Die Resser Bürger sind in Schulterschluss gegangen mit ihrem Ortsrat und mit der Gemeinde Wedemark. Mit intensiver Werbung hoffen sie, die Richtige oder den Richtigen zu finden. Werbungskosten müssen aufgebracht werden. Deswegen wird in Resse nun gebacken und am Sonnabend, 24. März, wird geschlemmt, ab 14 Uhr im Mooriz – natürlich auch mit Außer-Haus-Verkauf. Das Geld, das durch den Kuchenverkauf eingenommen wird, geht zu einhundert Prozent auf das Arztsuche-Konto des Vereins Bürger für Resse.Wer Kuchen spenden will, liefere bitte den Kuchen in der Zeit von 11 bis 14 Uhr ins Mooriz. Wer Kuchen kaufen will, kann dies ab 14 Uhr tun. Das Mooriz wird sich in ein Café verwandeln mit Musik und Unterhaltung, für alle, die dort mit Familie und Freunden in Kuchen schwelgen wollen. Marion Seewald, deren heitere, bunte Bilder bis vor kurzem im Mooriz ausgestellt waren, wird Abbildungen in Postkartengröße zum Verkauf anbieten, ebenfalls zu Gunsten der Arztsuche-Spendenkasse.Nein, die Resser wollen und sollen nicht wieder vier Jahre warten müssen auf einen liebevollen Hausarzt. Und wenn doch? Also, da sind die Resser eigen und sie sind sich einig – dann eben „Backen bis der Arzt kommt“! Anmeldungen von Kuchenspenden können gerichtet werden an Marianne Wald, E-Mail marianne.wald@gmx.de oder Telefon (01 63) 1 76 67 05 oder an den Verein Bürger für Resse, Telefon (0 51 31) 4 79 97 44.