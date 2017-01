Backgammon

Scherenbostel. Am Donnerstag, 26. Januar, geht es im Drei-Dörfer-Treff um Backgammon. Ein Spiel, bei dem man mit Glück und Strategie ans Ziel kommt. Andreas Ledau bietet an diesem Abend die Möglichkeit, dieses sehr alte Brettspiel kennen zu lernen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Da auf Grund der Räumlichkeiten die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten unter Telefon (0 51 30) 27 10. Der Eintritt ist frei.