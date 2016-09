Badefahrt für Senioren

Jetzt noch für 5. Oktober anmelden

Wedemark. Am Mittwoch, 5. Oktober, geht es wieder nach Celle in das Hallenbad zum Warmbaden. Der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde bietet diese Fahrt für Senioren an. Zu folgenden Abfahrtszeiten werden die Teilnehmer abgeholt: 8.30 Uhr Resse (Feuerwehrgerätehaus), 8.35 Uhr Resse (Lönswinkel - Lönssiedlung), 8.40 Uhr Wiechendorf (Prendel), 8.42 Uhr Siedlung Buchholz, 8.45 Uhr Scherenbostel, Am Husalsberg (Höpershof), 8.47 Uhr Bissendorf, Scherenbosteler Straße), 8.48 Uhr Bissendorf, Mellendorfer Straße (gegenüber Post), 8.52 Uhr Wennebostel, Lindenstraße (Bushaltestelle gegenüber Kindergarten), 8.55 Uhr Mellendorf, Bissendorfer Straße/Krausenstraße (früher war dort die Apotheke), 9 Uhr Gailhof (Bushaltestelle Ortsmitte). Der Fahrpreis mit Eintritt ins Bad beträgt elf Euro. Anmeldungen nimmt die Gemeinde Wedemark unter Telefon (0 51 30) 58 12 16 bis Dienstag, 4. Oktober, 15.30 Uhr entgegen. Die nächste Badefahrt ist am 18. Oktober; schon einmal vormerken.