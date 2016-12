Badminton in Bissendorf

Bissendorf. Das Badmintontraining des Turn Club Bissendorf für Kinder und Jugendliche findet wieder mittwochs in Bissendorf statt. Trainingsstart ist am Mittwoch, 7. Dezember, um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle, das wöchentliche Training findet dann wieder jeweils von 16 bis 18 Uhr statt. Die Sparte bittet um zahlreiches Erscheinen, auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen.