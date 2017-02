Bahnübergänge gesperrt

Wedemark. Wegen Arbeiten am Gleis sind die Bahnübergänge Lindenstraße in Wennebostel, Am Rahlfsberg in Wennebostel und Schlager Chaussee in Bissendorf von Freitag, 17. Februar, um 16 Uhr bis Freitag, 24. Februar, um 8 Uhr voll gesperrt. Lediglich der Bahnübergang Wennebostel Lindenstraße wird am Freitag, 24. Februar, bereits um 6 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Wedemärker werden um Verständnis gebeten.