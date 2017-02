Bahnübergänge wieder frei

Wedemark. Das bauausführende Unternehmen hat der Gemeinde Wedemark mitgeteilt, dass die Bahnübergänge Wennebostel, Lindenstraße und Am Rahlfsberg, bereits am Mittwoch, 22. Februar, seit 8 Uhr, für den allgemeinen Straßenverkehr wieder freigegeben sind.

Die beiden Bahnübergänge müssen in circa drei Monaten noch einmal für einige Tage gesperrt werden, da am vergangenen Wochenende, durch einen Defekt einer großen Spezialmaschine der Deutschen Bahn nicht alle Arbeiten wie geplant ausgeführt werden konnten.

Die Bauarbeiten am Bahnübergang Bissendorf, Schlager Chaussee, sind im Zeitplan und die Freigabe dieses Bahnüberganges soll am Freitag, 24. Februar, circa 7 Uhr erfolgen.