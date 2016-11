Bahnübergang gesperrt

Mellendorf. Der Bahnübergang in Mellendorf, im Zuge der Wedemarkstraße (L 310) wird für den allgemeinen Fahrzeugverkehr von Samstag, 26. November 2016, 20.00 Uhr bis Montag, 28. November 2016, 16 Uhr, wegen Gleisbauarbeiten voll gesperrt. In dieser Zeit finden Nachstopf- und Nivellierungsarbeiten statt, die in Folge der Anfang Oktober 2015 durchgeführten Baumaßnahmen ausgeführt werden müssen. Diese Arbeiten waren ursprünglich für November 2015 und dann für März dieses Jahres vorgesehen, mussten dann aber wiederholt verschoben werden. Für Fußgänger und Radfahrer wird es eine Querungsmöglichkeit geben und von der Deutschen Bahn AG wurde bisher nicht mitgeteilt, dass es zu Zugausfällen kommt. Der öffentliche Personennahverkehr von Regiobus wird am Montag, 28. November 2016 nicht beeinträchtigt. Die Verkehrsumleitung wird ab Mellendorf, Wedemarkstraße über Schaumburger Straße – Hellendorf – L 190 – Bennemühlen/Elze – Goltermann-Kreuzung – Meitze – Gailhof (bzw. umgekehrte Fahrtrichtung) erfolgen. Auftraggeber der Baumaßnahme ist die Deutsche Bahn AG.