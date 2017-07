Banner gestohlen

Scherenbostel. In der Zeit vom 16. Juli, 12 Uhr, bis zum 18. Juli, 8 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter in der Langenhagener Straße in Wedemark/Scherenbostel das an einem Zaun angebrachte Werbebanner eines dort ansässigen Fitness-Studios.

Wer Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht hat oder sonstige Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.