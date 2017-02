Bauarbeiten in Resse

Haltestellen werden verlegt und aufgehoben

Resse. Von Montag, 13. Februar, 8 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 15. Februar, Betriebsschluss, finden in Resse im Bereich der Königsberger Straße Bauarbeiten statt. Aus diesem Grund kann die regiobus-Linie 698 die Haltestellen Resse/Köhlerweg im oben genannten Zeitraum nicht bedienen und beginnt und endet bereits an den Haltestellen Resse/Leipziger Straße. Außerdem wird die Haltestelle Resse/ Osterbergstraße Richtung Resse/Köhlerweg in die Straße Altes Dorf verlegt. regiobus bittet um Verständnis für die baubedingten Änderungen.