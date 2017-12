Bauarbeiten in Resse: Haltestellen entfallen

regiobus-Linie 698 betroffen

Resse. Ab Mittwoch, 6. Dezember, Betriebsbeginn, wird die Königsberger Straße in Resse aufgrund von Bauarbeiten bis voraussichtlich einschließlich Freitag, 15. Dezember, gesperrt. Die Busse der regiobus-Linie 698 werden in diesem Zeitraum erneut umgeleitet. Die regiobus-Linie 698 beginnt beziehungsweise endet im oben genannten Zeitraum aufgrund der Bauarbeiten an der Haltestelle Resse/Leipziger Straße Richtung Mellendorf. Die Haltestelle Resse/Osterbergstraße in Fahrtrichtung Köhlerweg wird in die Straße „Altes Dorf“ verlegt. Die Haltestellen Resse/Leipziger Straße in Fahrtrichtung Köhlerweg und Resse/Köhlerweg werden nicht bedient. Als Ersatz dient die Haltestelle Resse/Leipziger Straße in Fahrtrichtung Mellendorf. regiobus bittet die Fahrgäste um Verständnis für die erneuten baubedingten Umstände.