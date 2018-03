Baumschnitt anliefern

Mellendorf. Für das Mellendorfer Osterfeuer kann am Sonnabend, 31. März, von 9 bis 12 Uhr Baumschnitt am Osterfeuerbrennplatz (Grabenweg) angeliefert werden. Eine Abholung des Baumschnitts ist unter Aufbringung einer kleinen Pauschale möglich. Um eine Planung zu ermöglichen wird um eine telefonische Anmeldung am Mittwoch, 28. März, von 17 bis 19 Uhr

unter Telefon (0 51 30) 17 08 oder per E-Mail an: kontakt@feuerwehr-mellendorf.de (Annahmeende Dienstag, 27. März, 18 Uhr) gebeten.