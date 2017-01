Baumverbrennen

Gailhof. Am Sonnabend, 14. Januar, können alle Gailhofer ihren Tannenbaum bis 10 Uhr an die Straße legen und die Jugendfeuerwehr holt diese gegen eine kleine Spende zwischen 10 und 12 Uhr ab. Für die Spende erhält jeder einen Gutschein für einen kostenlosen Glühwein für das am 21. Januar stattfindende Tannenbaumverbrennen. Ort ist die Wiese zwischen Brombeerweg und Apfelallee. Das Tannenbaumverbrennen findet um 17 Uhr statt. Der Tannenbaum kann am 21. Januar auch selber mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kontakt möglich auch über: http://www.feuerwehr-gailhof.de/.