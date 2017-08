Bei Unfall verletzt

Mellendorf. Eine 75-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Am Sonnabend um 10.45 Uhr wollte der 67-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi vom Parkplatz des LIDL-Marktes in Mellendorf nach links in die Wedemarkstraße einbiegen und sah dabei die von rechts, auf dem Radweg kommende 75-jährige Frau auf ihrem Elektrorad zu spät. Es gab eine leichte Kollision der beiden Fahrzeuge, die ausreichte, die Frau mit ihrem Rad zu Fall zu bringen. Die 75-Jährige erlitt durch den Sturz Prellungen, benötigte aber an der Unfallstelle keine ärztliche Hilfe.