Benefizkonzert

Mellendorf. Die Schüler des Campus W. verantstalten zum zweiten Mal ein Benefizkonzert. Die Spenden werden eine viertägige Kinderfreizeit im Frühling unterstützen, bei der geflüchtete und deutsche Kinder teilnehmen können. Die Freizeit wird von dem Verein Miteinander.Wedemark organisiert und hat die Schwerpunkte auf Integration, Musik und Natur gesetzt. Am Abend des Konzerts werden Schüler der verschiedenen Schulen des Campus W. musikalische Acts aufführen. Außerdem werden die Bands Percussion Tonal und Menschenkind auftreten. Das Konzert findet am Freitag, 20. Januar, um 18.30 Uhr im Forum des Campus W. in Mellendorf statt. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Nachfragen können gerne an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: Benefizkonzert.W@gmx.de.