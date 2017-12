Benefizkonzert

Mellendorf. Im Forum des Campus W findet am Freitag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr ein Benefizkonzert statt. Es wird eine Auswahl an künstlerischen Darbietungen von Gesang über Tanz bis hin zu Theater geboten. Auf der Bühne werden Schüler vom Campus W zu sehen sein, die für den guten Zweck ihre Talente präsentieren. Spenden werden für Flüchtlingsarbeit in der Wedemark gesammelt, vor allem im Bereich Bildung. Unterstützt wird die Aktion vom Fachbereich Musik der IGS Wedemark.