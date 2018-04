Benefizkonzert des Choir under Fire für den Ambulanten Hospizdienst

Unter dem Motto „Sing, Sing, Sing“ werden die Sänger unter der musikalischen Leitung von Martin Schulte wärmende Frühlingsstrahlen in die Herzen des Publikums zaubern. Mit Pop, Jazz und Swing wird das Publikum auf eine musikalische Reise mitgenommen. Klassiker der Jazz-Musik, Evergreens und aktuellen Popsongs – mit Klavierbegleitung oder a cappella – vermitteln die unterschiedlichen Stimmungen, von laut bis leise, von überschwänglich bis melancholisch. Dass diese Mischung überzeugt erleben die Sänger bei ihren zahlreichen Konzerten immer wieder.Der Ambulante Hospizdienst begleitet schwerkranke Menschen bis zuletzt in ihrem gewohnten Umfeld. Dazu gehört es auch das Leben bis zuletzt in all seinen Facetten zu erleben, sei es durch hören, sehen, fühlen oder singen. Dies erlebbar zu machen und ein Stück normalen Alltag zu leben, dazu begleiten die ehrenamtlichen Mitarbeiter Familien und Angehörige. „Wir freuen uns, dass unser Chor diese wichtige Arbeit des Hospizdienstes mit einem Benefizkonzert unterstützen kann,“ sagt Chorleiter Martin Schulte.Begleitet wird der Choir under Fire bei seinem Benefizkonzert von dem Pianisten Andy Mokrus. Das Konzert am 22. April beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Sänger des Choir under Fire bitten jedoch um Spenden zugunsten des Ambulanten Hospizdienstes.Weitere Informationen über den Chor und seine nächsten Konzerttermine finden Interessierte auf der Homepage des Chores unter www.choir-under-fire.de.