Capo Zwo kommen zum fünften Mal nach Resse

Resse. Sie nennen sich Capo Zwo, spielen Gitarre und Kontrabass, singen und kommen aus Berlin. Sie sind Freunde und machen seit mehr als 15 Jahre miteinander Musik, sich und anderen zur Freude. Und sie werden zum fünften Mal ein Benefizkonzert im Mooriz geben.Sie spielen alte und neue Melodien und unterhalten damit ihre Gäste aufs Beste. Sie lieben das Mooriz als Gebäude und sie lieben dessen Akustik. Jeder, der Lust und Laune hat, ist eingeladen zuzuhören. Am besten man kommt mit ein paar Freunden, mit denen man gern zusammensitzt, einfach so – und natürlich um Musik zu hören. Man sitzt oder steht zusammen in lockerer Runde. Man begrüßt Freunde, Bekannte und Nachbarn – und pausiert zwischendurch um der Musik zuzuhören. Das Motto des Abends: „Give me Five“. Mag sein, dass „give me five“ ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Aber immer noch ist es eine Geste von Großzügigkeit und Einverständnis. Und das darf man von diesem Musikabend erwarten.Wie jedes Jahr spielt Capo Zwo ohne Honorar, lässt aber den Hut herumgehen zugunsten der Kulturveranstaltungen des Vereins Bürger für Resse im Mooriz. Belegte Brötchen gibt es auch wieder. Selbstverständlich gesponsert und auch zu 100 Prozent zugunsten des BfR. Das Konzert startet am Sonnabend, 24. Februar, im Mooriz. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintritt frei.