Benefizkonzert in Resse

Resse. Seit Anfang September hört man wundbar weihnachtliche Klänge aus der Grundschule Resse tönen. Mit unheimlich viel Talent und Engagement haben Schüler und Lehrer gesungen und mit Instrumenten geprobt, um schließlich, unterstützt durch den Förderverein, eine wunderschöne Weihnachts-CD aufzunehmen. Und nun gibt es die einmalige Möglichkeit, im Rahmen eines Benefizkonzertes die Kinder zu hören und zu erleben. Am Mittwoch, 14. Dezember, um 18 findet in der Sporthalle in Resse dieses stimmungsvolle Ereignis statt. Alle Spenden, die an diesem Abend gesammelt werden können zu 100 Prozent Gabriela zugute, die an einer tödlichen Erbkrankheit leidet und noch einmal ins Dorf des Weihnachtsmannes möchte.