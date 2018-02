Besichtigung der Amtshausbaustelle

Anmeldungen für Führungen ab sofort möglich

Bissendorf. Die Anteilnahme der Bevölkerung an der Sanierung des Amtshauses in Bissendorf ist groß. Es ist ein bedeutendes Baudenkmal, das einen wesentlichen Teil des historischen Ensembles im Herzen von Bissendorf darstellt. Deshalb ermöglicht die Gemeinde Führungen über die Baustelle, um über den Fortschritt der Arbeiten zu informieren. Interessierte können sich für drei Besichtigungstermine anmelden. An drei Terminen führen die Mitarbeiter der Fachverwaltung Besucher über die Baustelle. Am dritten Termin steht Bürgermeister Helge Zychlinski persönlich zur Verfügung. Er begleitet die Führung und steht zum Baufortschritt Rede und Antwort. „Ich habe bereits im Sommer zweimal Interessierte über die Baustelle geführt“, sagt Helge Zychlinski. „Es war hochinteressant zu erfahren, mit welcher Leidenschaft die Menschen in der Wedemark die Geschichte und die Entwicklung des Amtshauses begleiten. Deshalb ist es mir wichtig, ihnen erneut einen direkten Einblick zu ermöglichen.“Die Führungen sind ausgelegt auf maximal 15 Personen. Vorherige Anmeldungen sind obligatorisch unter Telefon (0 51 30) 58 12 20. Treffpunkt ist jeweils auf dem Marktplatz in Bissendorf. Die Führungen dauern etwa 90 Minuten. Die Führungstermine sind amDonnerstag, 8. März, 15.30 Uhr; Mittwoch, 14. März, 15.30 Uhr und Donnerstag, 15. März, 14 Uhr.