Besinnliche Klänge in St. Georg

Weihnachtskonzert mit Ted Adkins und den Eternal Flames

Mellendorf. In der St.-Georgs-Kirche in Mellendorf sind sie mittlerweile Tradition: die Weihnachtskonzerte des Gesangsensembles Ted Adkins Eternal Flames. Am 4. Advent, 18. Dezember, werden die ausgebildeten Sänger rund um Chorleiter Ted Adkins dort zu Gast sein und Konzertbesucher auf die besinnliche Zeit einstimmen.Bekannte und weniger bekannte amerikanische Weihnachtslieder, Film-Medleys und Broadway-Songs zur festlichen Jahreszeit liegen dann auf dem musikalischen Gabentisch bereit. Mit von der Partie sind besinnliche Klänge wie „All is well“ – ein feierlicher Lobgesang auf die Geburt Christi. Oder auch „Candles of Advent“: eine Chor-Suite, die im Stil eines Hollywood-Soundtracks daher kommt und bei der sich im Nu Kintopp-Feeling einstellt.Die meisten der Sänger von Eternal Flames sind Schüler von Chorleiter Ted Adkins, der ursprünglich aus den USA stammt. Den professionellen Schliff erhielt Adkins bei den Opernstars Nicola Rossi-Lemeni und Virginia Zeani. Beide waren in Covent Garden, in der Mailänder Scala und anderen großen Häusern der Welt aufgetreten. Auch ihr Schüler Ted Adkins ging zunächst ins Belcanto-Fach, sang in Gounods „Faust“, im „Fidelio“ und im „Figaro.“Los geht’s mit der Weihnachtsmusik am 18. Dezember um 17 Uhr in der St.-Georgs-Kirche, Wedemarkstraße 28 in Mellendorf. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird im Anschluss gebeten.