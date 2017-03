Besinnung auf platt

Bissendorf. Für alle Freunde der plattdeutschen Sprache findet am Mittwoch, 8.

März, um 19 Uhr in der St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf eine Besinnung in plattdeutscher Sprache statt. Die Andacht wird gestaltet von Lektorin Elisabeth Wöbse und Mitgliedern des plattdeutschen Kreises, musikalisch begleitet von Orgel und

Posaunenchor.