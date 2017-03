Besinnung auf Plattdeutsch

Bissendorf. Für alle Freunde der plattdeutschen Sprache findet am Mittwoch, 8.

März, um 19 Uhr in der St. Michaelis Kirche in Bissendorf eine Besinnung

in plattdeutscher Sprache statt. Die Andacht wird gestaltet von Lektorin Elisabeth Wöbse und Mitgliedern des plattdeutschen Kreises, musikalisch begleitet von Orgel und Posaunenchor.