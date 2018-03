Besondere Gottesdienste

„Wir bleiben bis die letzte Kerze erlischt“

Bissendorf. In der Woche vor Ostern lädt die St. Michaeliskirche zu besonderen Gottesdiensten ein: Am Gründonnerstag, 29. März, um 19 Uhr wird Tischabendmahl in der St. Michaeliskirche gefeiert. Stille und Gesang, Brot und Traubensaft, Kantorei und Gemeinde erinnern an Jesu Abschied im Kreise der Jünger. Pastor Thorsten Buck verspricht: „Wir bleiben bis die letzte Kerze erlischt.“ In der Kapernaumkirchengemeinde Resse wird auch um 19 Uhr zum Tischabendmahl mit Pastorin Lonkwitz eingeladen. Meditativ und singend wird der Abend und das gemeinsame Mahl gestaltet. Die besondere Stimmung verdankt sich unter anderem der langen Tafel in der Kirche, an der alle zusammen feiern. Am Karfreitag finden traditionelle Abendmahlsgottesdienste um 9.30 Uhr in der Christophoruskirche Bissendorf-Wietze und um 11 Uhr in der Kapernaumkirche Resse mit Pastor Buck statt. Zur Sterbestunde Jesu, um 15 Uhr, wird es eine Andacht in der Bissendorfer Friedhofskapelle mit Pastorin Lonkwitz geben. Die Osternacht am Karsamstag, 31. März, um 22 Uhr startet traditionell mit dem Feuer, das dann die Kirche langsam erhellt. Festliche Ostergottesdienste werden auf traditionelle Art und Weise in Bissendorf (9.30 Uhr) und Resse (11 Uhr) am Ostersonntag, in Bissendorf (9.30 Uhr) und in der Gailhofer Friedhofskapelle (11 Uhr) am Ostermontag gehalten. Ein Familiengottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück und Ostereiersuche wird am Ostersonntag um 10.45 Uhr in und um die Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze mit besonderer musikalischer Begleitung gefeiert.