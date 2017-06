Besuch der Bockwindmühle Wettmar

Wedemark. Als praktische Anschauung im Nachgang zur Sonderausstellung „Mühlen in der Wedemark“ besucht das Museumsteam des Richard-Brandt-Heimatmuseums Wedemark zusammen mit interessierten Bürgern am Mittwoch, 14. Juni, ab 16 Uhr die Bockwindmühle in Wettmar. Herr Tegtmeier-Blanck, der auch maßgeblich an der Sonderausstellung mitgewirkt hat, wird zusammen mit weiteren ehrenamtlichen Müllern diese Mühle vorstellen und dies bei hoffentlich genügend Wind in vollem Betrieb. Wer dabei sein möchte, melde sich bitte bei Karl-Hans Konert unter der Telefonnummer (0 51 30) 79 03 96, um Zielort und mögliche Fahrgemeinschaften abzustimmen.