Beteiligungsgruppe tagt

Niederschwelliges Angebot für junge Menschen

Mellendorf. Eine von der Jugendpflege der Gemeinde Wedemark ins Leben gerufene Gruppe für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich zur Aufgabe gemacht hat diese Zielgruppe die Entwicklung der Gemeinde zu Diskutieren und sich zu engagieren, trifft sich jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in den Räumen der Berthold-Otto-Schule. Der nächste Termin ist der kommende Donnerstag, 19. Januar. Die Gruppe soll ein niederschwelliges Angebot für Junge Menschen zum Partizipieren geben. Es werden aktuelle Themen aus der Gemeinde oder auch darüber hinaus diskutiert. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene aus der Gemeinde Wedemark, die sich aktiv an der Gestaltung der Gemeinde beteiligen wollen.