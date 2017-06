Betriebsausflug der Gemeindeverwaltung

Rathaus geschlossen – Einrichtungen eingeschränkt geöffnet

Mellendorf. Am Donnerstag, 15. Juni, findet der diesjährige Betriebsausflug der Gemeinde Wedemark statt. Aus diesem Grund kann der Bürgerservice der Gemeinde nicht in gewohnter Weise erbracht werden. Das Rathaus, Fritz-Sennheiser-Platz 1, bleibt an diesem Tag komplett geschlossen. Amtsgeschäfte müssen deshalb leider auf einen anderen Tag verschoben werden. Alle anderen Dienststellen sind eventuell nur eingeschränkt besetzt oder ebenfalls geschlossen. Sollten die Einrichtungen ihre Kunden noch nicht über die veränderten Öffnungszeiten und angebotenen Dienstleistungen informiert haben, bittet die Gemeindeverwaltung darum, diese direkt bei den Einrichtungen zu erfragen.