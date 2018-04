BI geht auf die Straße

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Negenborn. Am kommenden Mittwoch, 25. April, trifft sich die Bürgerinitiative aus Negenborn und alle Interessierten entlang der Hannoverschen Straße, um mit „Pauken und Trompeten“ auf das Anliegen „mehr Sicherheit im Straßenverkehr“/ Sicherer Überweg an der Hannoverschen Straße aufmerksam zumachen. Im Rahmen des „Tag des Lärms“ und unter dem Motto „Kinderlärm statt Straßenlärm“ gehen die Teilnehmer von 16.30 bis 17 Uhr auf die Straße.Außerdem findet am Dienstag, 8. Mai, um 19 Uhr ein Treffen der Bürgerinitiative im Weinhof statt. Dazu wurden die Mitglieder des Ortsrates Wedemark I und Bürgermeister Peter Reuter schriftlich eingeladen. Interessierte Bürger sind herzlich willkommen und die Organisatoren hoffen auf gute Gespräche zum Thema „Verkehrslage in Negenborn“ und „Sicherer Überweg an der Kapelle“.