Bibliothek geschlossen

Mellendorf. Die Bibliothek in Mellendorf auf dem Campus W. hat während der Herbstferien vom 2. bis zum 13. Oktober geschlossen. Die Bibliothek in Bissendorf, Gottfried-August-Bürger-Straße 3 hat auch während der Ferien zu den üblichen Zeiten geöffnet: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr, Dienstag auch von 15 bis 19 Uhr (nicht am 3. Oktober) Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr,.