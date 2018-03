Bibliothek geschlossen

Mellendorf. Die Bibliothek in Mellendorf auf dem Campus W hat am kommenden Montag, 5. März, geschlossen. Alle Bibliotheksmitarbeiter sind in die Organisation und Durchführung der Konferenz des Onleihe-Verbundes NBIB24 eingebunden. Das Treffen der 127 verbundenen niedersächsischen Bibliotheken findet zum ersten Mal in der Wedemark, im Bürgerhaus in Bissendorf statt.