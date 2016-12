Bibliothek in Mellendorf geschlossen

Mellendorf. Die Bibliothek auf dem Campus W in Mellendorf bleibt aus organisatorischen Gründen am Donnerstag, 8. Dezember, und am Freitag, 9. Dezember, geschlossen.

Auch am Donnerstag, 15. Dezember, wird die Bibliothek in Mellendorf ab 12 Uhr für den Rest des Tages aus organisatorischen Gründen geschlossen sein.

Die Bibliothek in Bissendorf an ist am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 13 sowie von 15 bis 17 Uhr geöffnet.