Bücherei in Bissendorf bleibt zu den üblichen Zeiten geöffnet

Wedemark. Die Bibliothek auf dem Campus W in Mellendorf bleibt in den Weihnachtsferien vom 22. Dezember bis 5. Januar 2018 geschlossen. Die Bibliothek in Bissendorf ist auch in den Ferien (mit Ausnahme der beiden Weihnachtsfeiertage) zu den üblichen Zeiten geöffnet: Dienstag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 13 Uhr, Dienstag von 15 bis 19 Uhr und Donnerstag und Freitag von 15 bis 17 Uhr.