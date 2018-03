Über die Osterferien und während des Umzuges kein Service

Mellendorf. Die Gemeindebibliothek, Ausleihstelle Campus W, hat am Freitag, 16. März, zum letzten Mal ihre Türen an alter Stelle geöffnet. Ab Montag, 19. März, ist die Bücherei in Mellendorf zunächst wegen der Schulferien geschlossen. Zugleich bereiten die Mitarbeiter den Umzug in die neuen Räume vor. Voraussichtlich im Mai steht das Angebot in den neuen, größeren Räumen wieder zur Verfügung.