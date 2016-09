Biblische Lieder für Sopran und Orgel

40. Konzert der Reihe „Orgelkonzerte in St. Georg Mellendorf“

Das Künstler- und Kantorenehepaar Marit Kuhlo (Sopran) und Alexander Kuhlo (Orgel) ist am Sonntag, 2. Oktober, um 17 Uhr mit einem besonderen Konzertprogramm zu Gast an der Orgel in St. Georg Mellendorf. Das Konzert unter dem Titel „Biblische Lieder“ ist bereits das 40. in der sehr erfolgreichen Reihe „Orgelkonzerte in St. Georg Mellendorf“: Als im Jahr 2003 das 25-jährige Jubiläum der Schuke-Orgel in der evangelischen Kirche gefeiert wurde, entstand auf Anregung von Professor Ulrich Bremsteller die Idee, unter dem genannten Motto regelmäßig Konzerte anzubieten. In den seither vergangenen 13 Jahren haben diese Konzerte viel Zuspruch und Beifall erfahren.Der Spannungsbogen am Nachmittag des 2. Oktober beginnt mit einer virtuosen Konzertbearbeitung Johann Sebastian Bachs nach Antonio Vivaldi, dessen Musik Bach kongenial auf die Orgel übertragen hat. Den Programmschluss bildet das „Concerto I“ von Ernst Pepping, in dem barocke Stilelemente prägend enthalten sind. In der Mitte, gleichsam als Herzstück des Programms, singt Marit Kuhlo die berühmten „Biblischen Lieder“ op. 99 von Antonin Dvorák in einer für Orgel bearbeiteten Fassung von Alexander Kuhlo. Sie bringt darin die wunderbar tiefsinnigen Psalmtexte eindrucksvoll zum Klingen. Eingewoben in diese Lieder möchte Alexander Kuhlo auf den heute immer noch zu Unrecht vernachlässigten Komponisten des 19. Jahrhunderts, August Gottfried Ritter, hinweisen, dessen op. 1 (Variationen für Orgel über „Heil dir im Siegerkranz“) er mit den Klangfarben der Mellendorfer Orgel zu neuem Leben erwecken will. Ein meditatives „Ave Maria“ des gläubigen Katholiken Dvorák rundet das abwechslungsreiche Programm ab.Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei; über eine Spende zur Kostendeckung der Konzertreihe würde sich die Gemeinde sehr freuen. Im Anschluss lädt der Kirchenvorstand zu einem Glas Wein ins Gemeindehaus ein.