Bilderabend

Scherenbostel. Am Donnerstag, 23. Februar, lädt der Drei-Dörfer-Treff zu einem Bilderabend über Dubai ein. Dieses Eldorado des Orients ist der Inbegriff unermesslichen Reichtums und verschwenderischen Überflusses. Höher, größer, teurer – Superlative, wohin das Auge des Europäers nach 6,5 Stunden Flug blickt.

Prunkvolle Bauten aus Beton, Glas und Stahl umgeben von Sand und Hitze. Die Kehrseite: Ein Land ohne zentrale Geschichte, quirlige Drehscheibe prosperierender Weltwirtschaft, pulsierender Schmelztiegel der Kulturen. Axel Behnke berichtet über eine Reise in ein Reich voller Gegensätze, berauschend und ernüchternd zugleich.

Die Donnerstagsveranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in Scherenbostel, Am Husalsberg 7. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.