Bilderabend über Südafrika

Scherenbostel. Am Donnerstag, 23. März, lädt der Drei-Dörfer-Treff zu einem Bildervortrag über das südliche Südafrika ein. Gaby Monden berichtet über

Kapstadt, die angeblich schönste Stadt der Welt. Es könnte annähernd stimmen.

Die Gäste werden mitgenommen rund um die Kap-Halbinsel und besuchen die Gefängnisinsel von Mandela, Robben Island und die Townships. Weiter geht es die Küste entlang der Gartenroute zum südlichsten Punkt Afrikas, Kap Agulhas bis Port Elisabeth und dem Addo Elephant Park mit seinen Tieren. Die Fahrt auf der Weinroute mit den vielen berühmten Weingütern und dem Swartbergpass bringt die Teilnehmer zurück nach Kapstadt. Drei Wochen – 3.000 Kilometer.

Die Veranstaltung findet in Scherenbostel, Am Husalsberg 7 statt und beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.