Bildervortrag

Brelingen. Für Sonntag, 12. Februar, möchte die Brelinger Mitte auf eine Veranstaltung hinweisen, die bestimmt nicht nur etwas für Märchenfans ist. Im Anschluss an das Sonntagscafe präsentieren Berit und Werner Beinlich einen munteren Bildervortrag über Hans Christian Andersen. Der bekannte dänische Märchenerzähler hat die meiste Zeit seines Lebens in Kopenhagen verbracht. Die Beiden haben sich auf den Weg in die dänische Hauptstadt gemacht, um dort nach Spuren zu suchen, die Andersen hinterlassen hat. Das, was sie gefunden haben, zeigen sie in einer Multivisionsschau, die das bewegte Leben des Dichters und seiner Wegbegleiter noch einmal aufleben lässt. Beginn ist um 17 Uhr in der Brelinger Mitte, Marktstraße 1; Eintritt: Hutkasse.