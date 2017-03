Bildervortrag

Scherenbostel. Der Drei-Dörfer-Treff lädt zum letzten Bildervortrag dieser Saison ein. Am Donnerstag, 6. April, gibt Hilmar Deichmann Einblicke in das politisch sensible aber beeindruckende Land Nordkorea. Nur wenige Touristen wagen sich in dieses abgeschottete Land. Die Hauptstadt Pjöngjang und das Kumgang-Gebirge („Diamant-Gebirge“) mit seinen bizarren Felsformationen gehören ebenso wie ein Ausflug entlang des breiten Dädong-Stromes nach Nampo zum Westmeerschleusensystem zum Programm. Am Pazifik mit seinem feinen Sandstrand entlang reiste er zur alten Stadt Kaesong sowie zum im äußersten Norden liegenden Paektu, dem höchsten Berg des Landes. Beginn ist um 19.30 Uhr in Scherenbostel, Am Husalsberg 7, Anmeldungen sind nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.