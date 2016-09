Blue Skys in Brelingen

Choir under Fire lädt zu Pop-, Jazz- und Swing- Konzert

Brelingen. Der Sommer in Norddeutschland war dieses Jahr sehr wechselhaft und Tage mit blauem Himmel eher selten. In der Brelinger Kirche bietet sich nun zum Ende des Sommers noch einmal die Chance, Sonnenschein zu tanken. Der Choir under Fire lädt zu einem strahlenden Pop-, Jazz- und Swing- Konzert mit viel Abwechslung und Unterhaltung ein. Sonnencreme wird dabei nicht benötigt.Nach dem Konzertprogramm „Over The Rainbow“, welches der Chor im Frühjahr unter anderem in London präsentierte, gibt es zum Ausklang des Sommers unter dem neuen Motto „Blue Skys“ (blauer Himmel) eine Reihe von Songs, die Chorleiter Martin Schulte eigens für den Choir under Fire arrangiert hat. Ob Acapella oder mit Instrumentalbegleitung, das kurzweilige Konzert führt nicht nur für die Sänger zum Flow-Erleben und Abtauchen, sondern setzt auch beim Publikum einige Glückshormone frei. Der Chor freut sich daher auf zahlreiche begeisterungsfähige Zuhörer. Jazzpianist Markus Horn unterstützt den Choir under Fire mit viel Gefühl und Können am Klavier. Das Konzert beginnt am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr in der Brelinger Kirche. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für die Unterstützung der musikalischen Arbeit wird um eine Spende gebeten. Weitere Konzerttermine und Infos unter www.choir-under-fire.de.