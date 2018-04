Blütenfest am Feuerwehrwald in Negenborn

Negenborn. Blütenfest am Feuerwehrwald in Negenborn – unter diesem Motto bietet die Freiwillige Feuerwehr Negenborn unterstützt durch den Förderverein Feuerwehrwald Negenborn am Himmelfahrtstag, 10. Mai, ab 11 Uhr am Feuerwehrwald für die ganze Familie traditionell wieder Spiel, Spaß, Spannung und Spanferkel (solange der Vorrat reicht), Kaffee, Kuchen, kalte und warme Getränken an.

Der Förderverein Feuerwehrwald Negenborn wurde im Jahr 1999 aus Anlass des 75-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Negenborn gegründet. Die Aufgabe bestand darin, im Rahmen des Landschaftsschutzes, Jugendlichen und Erwachsenen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr aus Negenborn die Möglichkeit zugeben, auf einer Fläche von circa 7.000 Quadratmetern einen jungen Wald mit aufzuforsten. Bis heute wurde mit 100 Bäumen ein Mischwald und mit 60 Obstbäumen, nur alte nicht so bekannte Sorten, eine Streuobstwiese angelegt. Jedes Jahr wird der Baum des Jahres gepflanzt. Auch ein Bienenhotel wurde gebaut und eine kleine Sitzecke lädt Wanderer und Fahrradfahrer zu einer Ruhepause am Wald ein.

Die Freiwillige Feuerwehr Negenborn und der Förderverein Feuerwehrwald Negenborn freuen sich über viele Besucher am Himmelfahrtstag, auch aus anderen Ortsteilen der Wedemark und dem Umland sind Besucher herzlich willkommen. Für Ortsunkundige ist das Blütenfest ausgeschildert.