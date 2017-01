Blutspende in Resse

Resse. Das Team vom Blutspendedienst NSTOB kommt am Montag, 16. Januar, nach Resse in die Grundschule an die Osterbergstraße während der gewohnten Zeit von 16 bis 19.30 Uhr. Alle Bürger aus Resse und Umgebung sind aufgerufen Blut zu spenden. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch bis 72 Jahre. Erstspender sollten nicht älter sein als 68 Jahre. Mitzubringen ist der Spenderpass und der Personalausweis oder Führerschein. Die ehrenamtlichen Helfer des DRK Resse warten auf möglichst viele Spendenwillige, die sie nach dem Blutspenden mit einem schmackhaften Imbiss verwöhnen möchten.