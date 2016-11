Blutspendetermin

Brelingen. Am Freitag, 25. November, findet in der Grundschule Brelingen in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr ein Blutspendetermin statt. Eingeladen sind alle gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 72 Jahren. Bitte den Blutspendeausweis und einen

amtlichen Lichtbildausweis mitbringen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der kostenlosen Hotline (08 00) 1 19 49 11 oder das Internet unter www.bluspende-nstob.de. Nach dem Blutspenden erwartet die Spender wie immer ein reichhaltiger Imbiss.