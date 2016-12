Isernhagenchor 50plus in der St. Michaeliskirche

Bissendorf. Der Isernhagenchor 50plus freut sich darauf, auch in diesem Jahr zu Weihnachten wieder eine Aufführung der Böhmische Hirtenmesse von Jakub Jan Ryba, einem Zeitgenossen Mozarts, anbieten zu können. Zusammen mit dem Kammerchor AnnDre a voci wird der Isernhagenchor 50plus diese von fröhlichen, jubelnden Melodien getragene volkstümliche Messe in der deutschen Fassung zu Gehör bringen. Erzählt wird die Geschichte von vier tschechischen Hirten, denen die Geburt Christi verkündet wird und die sich daraufhin aufmachen, das neugeborene Kind in der Krippe zu besuchen. Die Zuhörer sind herzlich eingeladen, die Hirten bei den Vorbereitungen dazu und bei der Reise zum Christkind zu begleiten. Bereits in den Vorjahren wurde die Messe in Burgwedel und in Bothfeld mit großem Erfolg aufgeführt. In diesem Jahr werden die Chöre die Hirtenmesse in der St. Michaeliskirche in Bissendorf, die für ihre hervorragende Akustik bekannt ist, zu Gehör bringen am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr. Kartenreservierungen nimmt Günter Flick unter Telefon (05 11) 77 42 28 entgegen. Die Chöre freuen sich darauf, im Anschluss an die Messe gemeinsam mit allen Zuhörern im offenen Singen bekannte Weihnachtslieder anzustimmen.