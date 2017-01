Bohrloch-Blowout 1985: Abendvortrag über spektakulären Einsatz von Red Adair, dem berühmtesten Feuerwehrmann der Welt

Wietze. Einen Abendvortrag über den spektakulären Einsatz von Red Adair, dem berühmtesten Feuerwehrmann der Wellt beim Bohrloch-Blowout 1985 gibt es am Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr im Erdölmuseum in Wietze.

Bei der Erschließung einer vermuteten Erdgasvorkommens in der ungarischen Tiefebene im Jahre 1985 kam es trotz entsprechender Sicherheitsvorkehrungen zu einem tragischen Unfall. Es war eine unter enorm hohen Druck von über 900 bar stehende Heißwasserlagerstätte

angebohrt worden, deren 180 Grad heißer Dampf einen Teil des Bohrstrangs trotz des installierten geschlossenen Blowout-Preventers (ein obertägiges Sicherheitsventil) aus dem Bohrloch schleuderte. Dabei verlor der Bohrmeister sein Leben.

Als weltweit gefragter Fachmann für solche Fälle wurde der 1915 in Houston/Texas geborene Feuerwehrmann Paul Neal Adair, genannt „Red Adair“, zu Hilfe gerufen, der sich schon bei zahlreichen brennenden Öl- und Gasquellen als Retter in der Not bewährt hatte. Adair, über dessen abenteuerliches Leben 1968 der Kinofilm „Hellfighters” (Die Unerschrockenen) mit John Wayne in der Hauptrolle gedreht wurde, bewährte sich schließlich auch bei dem Unglück vor über 30 Jahren in Ungarn.

Der Referent Peer Tiemer war bei dem Einsatz als leitender Mitarbeiter und Experte für den Ölförder-Dienstleister Cameron vor Ort und hat das damalige Geschehen fotografisch dokumentiert. Er berichtet auf anschauliche und spannende Weise von der beeindruckenden Rettungsaktion.