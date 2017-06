Bookogami – Schönes aus Büchern falten

Julius-Club bietet Workshop für Leseratten an

Mellendorf. Bücher sind nicht nur zum Lesen da. Sie dienen auch als auch als Türstopper, Fensteroffenhalter, Tisch- oder Stuhlbeinunterlage. Bücher können sich nach dem Lesen aber auch in wunderschöne Skulpturen verwandeln. Bookogami heißt die Technik mit der aus alten Büchern kuriose Objekte gefaltet werden. Der Julius-Club der Gemeindebibliothek Wedemark bietet am Donnerstag, 22. Juni, von 10 bis circa 14 Uhr einen Bookogami-Workshop für Elf- bis 14-Jährige an. Im Kunstatelier in der Wedemark-Sporthalle in Mellendorf zeigt Sabine Glandorf wie aus alten Büchern tolle Kunstwerke entstehen. Frühstück müssen die Teilnehmer selber mitbringen.Rund 120 Kinder und Jugendliche haben sich bereits für den Julius-Club 2017 registriert. Anmeldungen immer noch möglich. Den Flyer dafür und weitere Informationen gibt es in der Gemeindebibliothek an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 in Bissendorf, in der Gemeindebibliothek Wedemark/Ausleihstelle Campus W, Am Langen Felde 15 in Mellendorf, über die Internetseite der Gemeinde Wedemarkwww.wedemark.de/bildung-kultur/gemeindebibliothek/julius-club/ und über die Homepage des Julius-Clubs unter www.julius-club.de/jc/bibliotheken.Der JULIUS-CLUB („Jugend liest und schreibt“) ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, das in 52 Öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens stattfindet. Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren und soll neben Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Text-verständnis stärken. Der Julius-Club findet vom 9. Juni bis 9. August statt.