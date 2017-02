Brelinger SchneeBALL

Brelingen. Der Männergesangverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein Brelingen laden herzlich zum 69. Gemeinschaftsball ein. Am Sonnabend, 18. Februar, um 19 Uhr erwartet die Teilnehmer auf dem Saal des Gasthauses Stucke in Mellendorf ein tolles Drei-Gänge-Menü und anschließend darf getanzt werden. Für die passende Musik sorgt, wie im letzten Jahr, die Live-Band PT for Two. Im Pauschalpreis von 51 Euro pro Person sind außerdem alle üblichen Getränke enthalten. Unter dem Motto „pures Tanzvergnügen“ ist auch eine Teilnahme ab 21.30 Uhr möglich. Hier beträgt die Getränkepauschale 29,50 Euro pro Person. Ein kostenloser Fahrdienst zwischen Brelingen und Mellendorf steht zur Verfügung. Ihre verbindliche Anmeldung nehmen Michael Helfers (0 51 30) 53 31, Jens Pinkvoß (0 51 30) 37 77 61 oder Marcus Karp (0 51 30) 58 86 10 bis zum 11. Februar gerne entgegen.