Bretter, die die Welt bedeuten

vhs-Kurs in der Brelinger Mitte

Brelingen. Wer schon immer wissen wollte, wie man sich auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ fühlt, hat dazu montags, ab 20. Februar, in einem „Theater-Workshop“ (V.-Nr. S860846Z) der vhs Hannover Land die Möglichkeit. Dieser zwölf Unterrichtstage umfassende Kurs richtet sich an alle, die sich einmal im Theaterspielen versuchen möchten. Bei Rollenspielen und Improvisationsübungen können sich die Teilnehmenden ausprobieren und werden neue Erfahrungen machen. Sie werden Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, ihr Auftreten und ihre Ausstrahlung verbessern und dadurch ihr Selbstbewusstsein stärken. Lebensfreude, Spaß und Kreativität stehen bei diesem Kurs im Vordergrund, da der Druck, ein Theaterstück auf die Bühne bringen zu müssen, fehlt. Der Kurs findet in Brelingen, Brelinger-Mitte Kulturverein, Marktstraße 1, jeweils von 20 bis 21.30 Uhr statt und kostet 84 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 72, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de und in den VHS-Geschäftsstellen möglich.