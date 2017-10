Briefwahl auch Freitag möglich

Wedemark. Das Briefwahlbüro der Gemeinde Wedemark im Rathaus in Mellendorf ist auch am Freitag vor der Landtagswahl, am 13. Oktober, bis 13 Uhr geöffnet. Die Gemeindeverwaltung bietet den wahlberechtigten Bürgern der Wedemark einen Zusatzservice.Eine Stunde länger als üblich, sind die Türen des Rathauses geöffnet. Bis 13 Uhr können Wähler ihren Stimmzettel in die Wahlurne werfen.