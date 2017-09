Briefwahlstelle geöffnet

Wedemark. Seit Dienstag, 26. September, hat die Briefwahlstelle der Wedemark für die Landtagswahl am 15. Oktober geöffnet. Im Obergeschoss des Rathauses in Mellendorf, Raum 1.33, besteht dann die Möglichkeit, zu den regulären Öffnungszeiten den Niedersächsischen Landtag zu wählen. Wer am eigentlichen Wahltag nicht persönlich zur Urne gehen und abstimmen kann, hat als Alternative die Briefwahl. Bereits mehrere hundert Anträge, per Briefwahl wählen zu wollen, sind bei der Gemeinde eingegangen. Diese Anträge werden ab der kommenden Woche bearbeitet. Wahlberechtigte haben auch die Möglichkeit, im Vorfeld des eigentlichen Wahltages, ihre Stimmen im Rathaus abzugeben, Fritz-Sennheiser-Platz. 1 in Mellendorf.