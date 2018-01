Soldatenkameradschaft unternimmt Tagesausflug

Hellendorf/Mellendorf. Am Sonnabend, 14. Juli, startet die Soldatenkameradschaft Mellendorf und Umgebung zur einer Tagesfahrt mit Brunch auf dem Raddampfer „Freya“. Um 7 Uhr geht es in Hellendorf los. Start in Mellendorf ist um 7.15 Uhr. Um 10.45 Uhr wird die Gruppe in Kiel eintreffen. Nach der Schifffahrt mit den „Adlerschiffen“ und Brunch auf dem „Raddampfer „Freya“geht es weiter nach Rendsburg. Dort ist eine Rundfahrt und Kaffeetrinken vorgesehen. Um 17 machen sich dann die Teilnehmer auf die Heimreise. Der Preis beträgt 72 Euro pro Person, darin sind die Busfahrt, Brötchen und Getränk, Fahrt mit dem Adlerschiff und Raddampfer „Freya“ und die Brunchfahrt Nord-Ostsee-Kanal enthalten. Während der Fahrt wird den Teilnehmern ein reichhaltiges kalt/warmes Brunchbüfett mit Kaffee, Tee, Mineralwasser und Säften angeboten. Der stilvolle Büfettlift transportiert die Köstlichkeiten aus der Kombüse direkt auf das Hauptdeck.Anmeldungen bei Bernd Fritzenwalder unter Telefon (0 51 30) 48 48 oder Wilhelm Balke, (0 51 30) 59 29.