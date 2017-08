Buchlesung in Mellendorf

Krimiförster Christian Oehlschläger kommt

Mellendorf. Die CDU Wedemark möchte den Bürgern eine kleine Pause gönnen und lädt zu einer besonderen Veranstaltung ein, bei der keine politischen Reden gehört werden, bei der die Spannung aber ganz sicher nicht zu kurz kommen wird. Am Montag, 18. September, ab 18.30 Uhr erwartet Interessierte im Gasthaus Stucke in Mellendorf, Wedemarkstraße 34, Burgwedels Krimi-Förster Christian Oehlschläger, der aus seinem neuesten Buch „Der Neunwürger“, in Begleitung seines Lektors Ulrich Hilgefort vorlesen wird. Die Lesung erfolgt in zwei Leseblöcken á 40 Minuten. In der Pause wird ein Försterschnitzel mit Beilagen zum Preis von zwölf Euro serviert. Nach der Lesung können die Teilnehmer Fragen stellen, Bücher erwerben und signieren lassen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis zum 12. September unter kontakt@cdu-wedemark.de oder telefonisch unter (0 51 30) 58 53 31 dringend erforderlich.